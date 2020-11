Autoridades desmantelan casino ilegal en un área comercial en San Diego

(NOTICIAS YA).-En medio de la orden que obliga a cientos de negocios a cerrar por la pandemia; hay otros que han abierto clandestinamente.

Autoridades desmantelaron este lunes un casino ilegal, en un edificio con varios negocios comerciales, algunos de los cuales han cerrado durante esta pandemia en el área de Linda Vista.

De acuerdo a un trabajador del área que reportó la actividad sospecho, menciona que se registró mucha actividad policial la mañana del lunes. “Estaban dos del SWAT enfrente y tumbaron la puerta y estaban obviamente gritando al principio ‘open the door, open the door’. y no abrían hasta que tumbaron la puerta y pues ya miramos que empezaron a sacar a personas arrestadas y luego ya después sacaron las máquinas como de casino.”

Por fuera se anunciaba como Sue’s Styling, pero el negocio real detrás de las puertas en un local comercial de linda vista, era en realidad de apuestas clandestinas.

La policía comenzó una investigación luego de recibir reportes de vecinos sobre actividad sospechosa en el área y presencia de personas en el negocio las 24 horas. Ante los reportes la policía solicitó una orden de cateo.

“Miramos que sacaron a tres personas arrestadas y les empezaron a cuestionar y luego ya pues después empezaron a sacar las máquinas. Pensábamos que era algo de drogas, nunca nos imaginamos que iba a ser un casino clandestino” Testimonio anónimo.

La policía de San Diego confirmó la confiscación de varias máquinas tragamonedas, pero que ninguna de las personas inicialmente cuestionadas había sido arrestada; ya que la investigación aún estaba en curso.

Para los vecinos del área no solo se trata de una preocupación por la seguridad pública de su comunidad; pero en tiempos en los que cada vez más negocios se ven obligados a cerrar por la pandemia, surge consternación por los peligros que puede guardar la clandestinidad.