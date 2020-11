“Es un monstruo”, dice cómplice del líder de iglesia “La Luz del Mundo”

(NOTICIAS YA).- Una mujer que pasó de víctima a cómplice de una red de abuso sexual dentro de la iglesia evangélica “La Luz del Mundo” denuncia a su líder como un “monstruo”.

De acuerdo con un extenso reporte de Univisión Noticias, Alondra Ocampo se encuentra presa por ayudar a reclutar a niñas como esclavas sexuales para Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa.

Otras dos mujeres habrían colaborado en los crímenes, de las cuales una sigue prófuga.

Ocampo se declaró culpable recientemente de cuatro cargos que la implican en el abuso de igual número de víctimas.

“Ella tampoco quería pasar el resto de su vida en la cárcel, siendo una víctima del abuso de Naasón. No era justo que pasara 60 años en la cárcel a su lado”, dijo al respecto el abogado de Ocampo, Fred Thiagarajah.

“Cuando ella fue arrestada hace más de un año entendió que se trataba solo de un hombre y que eso que él había hecho no era ‘La voz de Dios’, porque si fuera Dios no estaría en la cárcel”, añadió el representante en entrevista con el citado medio.

LEE: ¿Quién es Naasón Joaquín García y qué es la Iglesia La Luz del Mundo?

Fue precisamente esta comparación la que realizó la iglesia años atrás para abusar de Ocampo y otras víctimas. La mujer, ahora de 38 años, era una bebé cuando su familia descubrió el templo ubicado en el este de Los Ángeles.

Sus familiares se volvieron tan devotos que viajaban con regularidad a Guadalajara, ciudad mexicana que fungía como sede de la organización. En una de estas visitas, cuando Alondra tenía 8 años, una mujer la separó del grupo y la llevó con el entonces líder, Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón Joaquín.

“Él le dijo que era hermosa, que iba a ser su esposa espiritual (…) y procedió a tener relaciones sexuales con ella, obviamente sin su consentimiento. Fue extremadamente doloroso para ella y después le dijo: ‘No le puedes decir nada a nadie’”, narró Thiagarajah.

“Este hombre, que era (considerado) ‘la personificación de Dios’, le dijo: ‘Esto debe quedar en secreto, tú me perteneces, otra gente no lo entenderá, la gente tiene distintos niveles de fe, tú estás llena de fe’”, añadió el abogado, citando a su clienta.

De acuerdo con el representante legal, Ocampo fue la esclava sexual de Samuel Joaquín desde ese momento y aproximadamente hasta que cumplió los 30 años.

“Ella no creía que estaba siendo abusada, pensaba que era una bendición lo que el ‘Apóstol’ le estaba haciendo. En su mente era lo que debía hacer para llegar al cielo”, dijo Thiagarajah.

Añadió que además del abuso recurrente, Ocampo fue violada con un objeto que la dejó estéril. “Después Samuel le dijo: ‘No vas a tener hijos porque no quiero. Tú me perteneces’”, alegó.

Univisión destaca que el líder religioso falleció en 2014 y nunca enfrentó acusación penal, ni en México ni en Estados Unidos.

LEE: Líder de iglesia enfrenta 36 cargos de abuso infantil y violación

Naasón Joaquín García tomó las riendas de la iglesia tras la muerte de su padre, y Ocampo pasó a ser reclutadora de niñas en el este de Los Ángeles para él, presuntamente bajo amenaza.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía de California describió la forma en que eran violentadas las víctimas que reclutaba Ocampo. Por ejemplo, invitó a seis adolescentes a formar parte de un grupo “exclusivo” dentro de la organización, pero terminaron haciendo bailes eróticos y realizando actos sexuales frente a una cámara en oficinas y hoteles de Los Ángeles, indica el reporte de Univisión.

Para convencerlas, la mujer les leyó versículos de la Biblia, incluyendo uno que relata la historia de un rey que se rodeaba con mujeres. Las víctimas declararon que obedecieron porque le tenían miedo a Ocampo, no querían decepcionar a sus padres y porque creían que harían enojar a Dios.

“Ella está muy triste, tiene mucho remordimiento por lo que les pasó a estas niñas. Su única motivación para dejarme contar su historia es que esto no le pase a ninguna otra niña. Ya no está cegada por la iglesia y quiere ayudar a otras mujeres que están en su situación. En este momento ella está en paz consigo misma, como no lo estuvo durante mucho tiempo”, expresó Thiagarajah en nombre de su clienta.

“La palabra que usa para describirlo es: ‘Él es un monstruo’. Su mensaje es que ningún abuso contra un menor es jamás una bendición, no es aprobado por Dios y no debe quedar en secreto, que no debe haber vergüenza ni miedo al denunciarlo”, expuso el abogado.

Thiagarajah añadió que su clienta ya está bajo la protección de las autoridades en la cárcel; estaba preocupada por posibles represalias de parte de la iglesia para sus familiares, algunos de los cuales han optado por hacerla a un lado y seguir apoyando a “La Luz del Mundo” y su líder.

“Su esposo está con ella, le cree y la apoya. Pero sus papás no le creen, dicen que ella está mintiendo y rechazan que la iglesia o el ‘Apóstol’ hicieron algo malo. Muchos de sus hermanos opinan lo mismo. Sé que dos de sus hermanos son ministros de la iglesia y ellos tampoco le creen”, afirmó Thiagarajah.

LEE: Desestiman caso contra líder de iglesia “La Luz del Mundo”

Cabe destacar que el primer caso en contra de Naasón Joaquín García fue desestimado por una falla procesal, según indica Univisión, mientras que él se ha declarado inocente en dos ocasiones.

La defensa de García niega las acusaciones de que lideraba una red de abuso de menores al interior de su iglesia, y asegura que estas son parte de un “complot” para desprestigiarlo. También critica a Ocampo por nunca haber presentado una denuncia ante las autoridades en contra de Naasón o su padre.

“Nosotros rechazamos ese posicionamiento. Me parece que probablemente sea una estrategia jurídica del equipo de defensa de ella y, como hemos dicho, todo lo que se refiere al caso creemos que debe litigarse en la corte”, dijo el vocero Eliezer Gutiérrez.

VIDEO RELACIONADO: