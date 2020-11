Exhorta alcalde de Boston a tomar precauciones durante festejos

(NOTICIAS YA).- Conforme se aproximan las fiestas de fin de año y se experimenta un repunte de contagios en la ciudad, el alcalde de Boston, Marty Walsh, exhorta a la comunidad a no bajar la guardia y celebrar de manera segura.

Durante su informe rutinario de Covid-19, el alcalde Walsh enfatizó lo preocupante que son los incrementos de casos positivos en la región.

Cifras que han alcanzado índices tan altos como los que experimentó la ciudad a mediados de abril y principios de mayo.

Razón por la cual le pide a los residentes que tomen las precauciones necesarias en caso de que planean festejar el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.

“Yo no quiero cerrar la ciudad, no queremos multar a gente en Thanksgiving, yo quiero estar con mi familia en Thanksgiving, normalmente es un tiempo en donde visito a familiares y estamos reunidos, pero este año no es posible, este año no estaremos todos juntos. Es algo difícil y uno quiere estar con sus familiares mayores, queremos estar juntos, esa es la naturaleza humana , pero les pido que este año tengan cuidado”, explicó Walsh.