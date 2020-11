Madre de Florida abandonó a su bebé con sarna en la casa de un extraño

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Volusia informó sobre el arresto de una mujer de Deltona que abandonó a su bebé en la puerta de la casa de personas desconocidas la noche de este domingo.

Según información oficial, Melissa Kelley, quien ahora enfrenta cargos de negligencia infantil, fue hacia una casa en la Avenida Sedgefield en Deltona, donde tocó varias veces el timbre, hasta que la residente de ese hogar abrió la puerta y Kelley le dejó a su bebé de tres meses de edad en una silla de seguridad.

No obstante, Kelley abandonó al menor con un pañal sucio puesto, un tetero vacío y una lata de fórmula en polvo para bebés llena a la mitad y le dijo a la mujer de la residencia donde lo estaba abandonando, que no lo tocara porque tenía sarna.

La mujer llamó al 911 a informar sobre la situación e indicó que Kelley parecía conocerla, pues le dijo su nombre y algo relacionado a su hija.

Según la declaración de esta testigo, Kelley le dijo que no podía cuidar más al niño y que el papá del menor lo cuidaría y se fue sin dejarle indicaciones ni medicinas para tratar al bebé.

No obstante, la mujer llamó en varias oportunidades al padre del infante, y al no poder contactarlo, llamó a sus padres, quienes serían los abuelos del menor, a lo cual éstos le dijeron que Clayton Zinck, identificado por la policía, estaba durmiendo y que no lo iban a despertar por eso, así como tampoco irían por el bebé, según información oficial.

La madre del menor, Melissa Kelley, fue localizada en la intersección de Lightfoot Road y la State Road 40 en Astor, donde fue arrestada, enfrentando cargos de deserción ilegal de un niño y negligencia de un niño. Kelley fue ingresada en la cárcel del condado de Lake, pero salió en libertad este martes.

Por su parte, el infante se encuentra en custodia del Departamento de Niños y Familia.

