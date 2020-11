El general Salvador Cienfuegos es repatriado a México

(NOTICIAS YA).- Salvador Cienguegos Zepeda, exsecretario de Defensa de México, llegó al aeropuerto de Toluca en la noche del miércoles, luego que una jueza de Nueva Jersey aprobara el pedido de la Fiscalía mexicana de retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban en su contra en Estados Unidos.

“El Servicio de Marshals de Estados Unidos transportó exitosamente al acusado a México“, según una misiva firmada por el fiscal, Seth Ducharme, del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la repatriación no exonera a Cienfuegos Zepeda de su presunta colaboración con una célula del Cartel de los hermanos Beltrán Leyva, sino que ahora la investigación que encabezó la Administración para el Control de Drogas (DEA) se agregará al expediente que abrió la Fiscalía General de la República (FGR), según explicaron los fiscales de EE.UU. y México al anunciar esta controversial decisión.

“Lo que entiendo es que esta petición de desestimar cargos fue hecha por el alto nivel del Gobierno o el Departamento de Justicia, que sería el fiscal general de Estados Unidos (William Barr). La razón citada para hacer eso es que México investigue y procese al acusado en reconocimiento de una fuerte sociedad policial entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar un frente común contra todas las formas de criminalidad”, dijo la jueza de Brooklyn, Carol B. Amon, antes de retirar los cargos.

“Aunque estos son delitos muy graves contra un personaje muy importante (…) no tengo razón para dudar en la sinceridad de la petición del Gobierno”, agregó la magistrada. Además, dijo estar convencida que la justicia mexicana hará la investigación correspondiente y ocurrirá el posible enjuiciamiento del acusado.

No obstante, el periódico The New York Times reveló que si EE. UU. no tomaba este camino, México consideraba sacar del país a los agentes antidrogas estadounidenses, arriesgando el acuerdo de cooperación bilateral entre ambos países.

El Departamento de Justicia informó el martes que ya ha proporcionado al gobierno de México pruebas relacionadas con el caso Cienfuegos Zepeda y “se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas”.

Entre la evidencia que el Departamento de Justicia ya habría proporcionado al gobierno mexicano estarían grabaciones de las conversaciones de Cienfuegos Zepeda sostuvo de 2015 a 2017 con los jefes del llamado Cartel H-2.

Cienfuegos Zepeda fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ha sido el primer general mexicano detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El exgeneral estuvo 34 días en una prisión federal estadounidense tras su arresto el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron tras una investigación de varios años que sacó a la luz su presunta colaboración con narcos que operaban en Nayarit y Sinaloa. Asimismo, trascendió que habría recibido sobornos a cambio de información que les ayudó a librar operativos militares, atacar a sus rivales y enviar drogas a Estados Unidos.

