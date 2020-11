Hospitales de la costa central observan considerable aumento de casos

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL) Hospitales en el condado de Monterey han tenido que ampliar las unidades de atención de Covid-19 por el aumento de pacientes pero dicen la situación podría empeorar después de los festivos navideños.

Cerca de 30 pacientes se observaron en el hospital Memorial del Valle de Salinas este fin de semana, por eso tuvieron que abrir la tercera unidad de covid 19 para acomodar a los pacientes.

Segun la doctora Carla Spencer han observado un aumento considerable y severo de pacientes de covid después de cinco días del halloween ,desde entonces han continuado viendo un aumento que no observaban hace meses.

Cuentan con el equipo necesario y de protección para enfrenter un brote inesperado..De manera estratégica han solicitado más enfermeras y personal cuando los han necesitado, actuan proactivamente para tener los trabajadore que necesitan.

Luis Hernández terapista de respiración SVMH ha visto el padecer de pacientes de covid. No ha sido facil para el. El dice:

“En mi trabajo yo estoy allí con los pacientes ayudándoles a respirar y es difícil porque a veces que llegamos a un punto donde no se puede hacer más y nosotros estamos ahí tratando de hacer lo que podemos pero no se puede tratando pero el paciente todavía se muere”

Las clinicas de Salud del Valle de Salinas tambien han observado mas casos.

El doctor Maximiliano Cuevas dijo:

“Estamos viendo más casos de covid-19 y lo que estamos analizando y estamos viendo menos gente interesada en hacerse las pruebas del covid .

Creemos que tal vez sea que la gente se está moviendo las partes del sur de california

personas que no están interesados es también perder sueldo sueldo o trabajo salen positivas”

Es por eso que el personal médico recomienda que durante esta temporada utilice la tecnología para celebrar con su familia para que ninguno de sus seres queridos tenga que ir a un hospital.