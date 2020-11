Madre hispana denuncia discriminación en su trabajo

(NOTICIAS YA).-Sandra Medrano Cruz, dice que luego de resultar contagiada de coronavirus la suspendieron junto con una compañera de trabajo que estuvo expuesta, al regresar a la empresa le pagaron sus días, según denuncia, mientras que para ella la historia fue otra.

Tras dar positivo al virus y por órdenes de su doctora, según demuestran unos documentos proporcionados por la hispana, fue puesta en cuarentena por 14 días.

Cuando logró superar el mortal virus, regresó a su trabajo, pero recibió otra noticia que la dejó desconcertada.

“Porque ellos me dijeron que no me iban a pagar nada. Primero me dijeron que si y después me dijeron que no”, dijo esta trabajadora hispana.