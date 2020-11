Más del 60% de estadounidenses ve a Trump como riesgo de seguridad

(NOTICIAS YA).- Más del 60% de estadounidenses considera que el retraso a la transición de poder que está provocando la administración Trump es un riesgo para la seguridad nacional.

De acuerdo con una nueva encuesta de la Universidad Monmouth, el 61% de los participantes dijo que la actitud del presidente Trump respecto a la victoria proyectada de Joe Biden representa un peligro para la seguridad del país.

Según reporta Newsweek, el 61% de los encuestados también dijo que desaprueba la forma en que Trump está manejando la transición.

A pesar de las críticas del presidente Trump a la elección de 2020, a la que acusa de fraudulenta sin presentar pruebas sólidas, la encuesta también encontró que el 60% de los estadounidenses confían en que la elección se llevó a cabo de forma justa y precisa.

En concordancia con los hallazgos de la encuesta, refiere Newsweek, más de 150 exfuncionarios de seguridad nacional emitieron una carta la semana pasada donde advirtieron que el retraso del gobierno saliente en reconocer a Biden como el presidente electo es un “riesgo serio de seguridad nacional”.

El documento, enviado a la GSA y obtenido por Politico, pidió a dicha agencia nombrar a Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta electos, lo que les permitiría acceder a información pertinente sobre asuntos de seguridad nacional.

Por otro lado, una encuesta difundida por Politico el martes y realizada en colaboración con Morning Consult indica que la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Trump debe admitir el triunfo de Biden.

De acuerdo con The Hill, el 46% de los votantes que fueron encuestados dijeron que el republicano debe admitir su derrota inmediatamente, mientras que el 32% considera que debe hacerlo si no puede respaldar sus acusaciones de fraude (el cual sigue siendo el caso hasta ahora).

Solo el 12% de los encuestados dijo que el presidente no debería aceptar la derrota “a como dé lugar”, mientras que el 9% no supo responder o no tuvo una opinión al respecto.

Como era de esperarse, los resultados están claramente divididos por afiliación política, pues el 72% de los demócratas considera que Trump debería admitir la derrota ahora mismo y solo el 17% de republicanos piensa igual.

El 45% de los republicanos, casi la mitad, dice que Trump solo debería admitir la derrota si no puede respaldar sus acusaciones de voto fraudulento (el cual, recordamos, ha sido el caso hasta el momento), mientras que el 25% de los republicanos opina que Trump no debe aceptar la derrota bajo ninguna circunstancia.

La Universidad de Monmouth encuestó a 810 adultos estadounidenses del 12 al 16 de noviembre y reportó un margen de error de +/- 3.5 puntos porcentuales.

Politico y Morning Consult encuestaron del 13 al 16 de noviembre a 1 mil 994 votantes registrados; tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales.

