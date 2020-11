Músicos afectados por droga en bar de McAllen, reciben cargos criminales

(NOTICIAS YA).- Dos hombres que fueron hospitalizados después de una mala reacción a las drogas en un bar de McAllen han sido acusados de posesión de Fentanillo.

Víctor Manuel Soto, 28, José Eduardo Paredes Franco, 27, Sergio Sánchez 29, y un cuarto hombre, fueron hospitalizados después de que se informó que estaban haciendo drogas en el baño de un bar de McAllen el 14 de noviembre.

Los cuatro hombres, integrantes de la banda “La Nueva Generación”, fueron transportados a un hospital local donde Sergio Sánchez murió.

Soto y Franco fueron acusados de un cargo de posesión de una sustancia controlada, fentanilo, un delito de tercer grado.

La policía dice que varias agencias aún continúan investigando el caso.

A ambos hombres se les dio una fianza de 5.000 dólares y permanecen en la cárcel.

La policía dice que el otro hombre no identificado, sigue hospitalizado.

Previamente, Gustavo Guarneros, Director de la banda “La Nueva Generación”, informó en un comunicado que tres de sus miembros fueron “víctimas de la maldad”, al ingerir una sustancia desconocida que les causó la pérdida del conocimiento y muerte a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 a.m. del sábado en “The Old Beer Bar”. Tras este incidente y un tiroteo en Weslaco, la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas está investigando si los bares no cumplieron con alguna regulación estatal.

