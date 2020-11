“Este es un presidente que no le importa nada más que el”,dice exasesora

(NOTICIAS YA).- Olivia Troye, una de las principales integrantes del personal del vicepresidente Mike Pence dentro del grupo de trabajo sobre el COVID-19, confesó que desde el inicio de la pandemia el presidente Trump subestimo intencionalmente la gravedad del virus.

“El decidió que no les iba a poner atención a los doctores, a los expertos que entendían que estaba pasando con la pandemia y que peligroso y tan contagioso es” señalo Troye.

“El presidente de los Estados Unidos en lugar de decir que vamos a hacer, qué podemos hacer pronto para proteger a la gente cuando este virus que ya está aquí va a venir más fuerte, en lugar dijo bueno tal vez esto es bueno porque a mi no me gusta tocar la gente no me gusta estar cerca de ellos esta gente es repugnante. Este es un presidente que no le importa nada más que el”.

Troye, nacida en la ciudad de El Paso, TX, y quien se desempeñó como asesora de seguridad nacional por varios años, dice que renunció a su trabajo en la Casa Blanca al ver como la mayor preocupación de Trump eran las elecciones y la economía pero no mantener seguros a los estadounidenses ante la amenaza del coronavirus.

“Lo que vi también, fue que el presidente a los gobernadores les puso mucha presión política y les dijo especialmente a los republicanos como el gobernador de Florida y de Texas, que tenían que abrir los estados y ponerse en línea con la casa blanca. Pero la situación se puso peor en esos estados y ahorita lo están viendo en El Paso”, añadió Troye.

Por ello la ex asistente de Pence afirmó que pese a haber sido republicana toda su vida, en estas elecciones votó por el ahora presidente electo Joe Biden con la esperanza de ver una nación unida.

“Porque cuatro años más de Trump sería muy peligroso para nuestro país y para toda la gente por eso apoyo a Joe Biden y pienso que el si va a tratar de unirnos”.