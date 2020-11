Mujer dice haber sido drogada y abusada sexualmente por alias “Psycho” 

(NOTICIAS YA).-Imagínese ver en la televisión nacional, la foto del arresto de un hombre que le drogó y agredió sexualmente, y que ahora es buscado por homicidio.

Ese es justo el trauma que una mujer de Colorado dice haber revivido cuando el Buró de Investigaciones de Colorado anunció una orden de arresto contra Adre Baroz en relación con el hallazgo de restos humanos, al parecer de tres personas en San Luis Valley al sur de Colorado.

“Fui a clase y todo el mundo estaba hablando de eso, y me asusté”, dijo, le dijo la presunta víctima a un medio local.

Baroz, comúnmente conocido como “Psycho” (Psicopata), fue arrestado el jueves en un motel en Gallup, Nuevo México y enfrenta cargos de homicidio en primer grado, asalto en primer grado y secuestro en segundo grado.

“No estaba realmente sorprendida porque en realidad me amenazó con matarme si se lo contaba a alguien. Quiero decir, pensé que probablemente lo había hecho antes”, dijo la mujer.

La mujer dice que entró en contacto con Baroz hace dos años en una fiesta de Nochevieja.

“Fuimos y no recuerdo mucho después de eso. Quiero decir, recuerdo haberme despertado en el medio, y sé que estaban poniendo una aguja en mi brazo y luego me desmayé de nuevo, y luego me desperté a la mañana siguiente asustada”, dijo.

Su afirmación es que Baroz la drogó con metanfetaminas y otras sustancias, y posteriormente la agredió sexualmente esa noche.

Los documentos judiciales muestran que Baroz fue acusado de cuatro delitos graves y un delito menor relacionado con agresión sexual y drogar a una víctima el día de Año Nuevo de 2019.

El fiscal de distrito le retiró los cuatro cargos por delitos graves y Baroz se declaró culpable de un delito menor de agresión, según los documentos de la corte.

“Incluso hoy sigo teniendo una ansiedad horrible”, dijo la mujer.

“No lo sé, desde que amenazó con venir a por mí y esas cosas, siempre estaba cuidando mi espalda, estaba nerviosa en el trabajo, tenía que tener escoltas y todo”.

Baroz, se encuentra detenido en el centro de detención del Condado McKinley en Gallup y en cuanto a las víctimas, las autoridades dijeron que la identificación de los cadáveres puede tomar algunas semanas o hasta meses y que hay varias agencias del orden trabajando en el caso.