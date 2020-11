Préstamos para comerciantes en el condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-Un programa de préstamos en el condado de Monterey ayudará a aliviar la situación de los negocios durante esta época.

Esos préstamos podrán ser desde 10.000 hasta 400.000 $ depende de la situación la idea es que los negocios puedan seguir operando y la economía se siga reactivando

La propietaria de un restaurante en Salinas dijo:

“cómo le vamos hacer para poder ampliarnos para poder que la gente venga tenemos que tener que invertir en calentones para que la gente pueda venir comer pues para poder sobrevivir al invierno”

Esta propietaria de restaurante en Salinas dice que sin poder abrir adentro, y con las bajas temperaturas tendra que invertir para que los clientes puedan estar afuera sin pasar frio. considera solicitar un prestamos por parte de cal coastal el cual tiene 1.8 millones de dolares para comerciantes afectados por la pandemia en el condado de monterey a tasa de intereses de 2.44%

Un representante de Cal Coastal dijo :

“Podemos hacer préstamos de 10.000 $ hasta cuatro hasta 400.000 $ por un término de siete años de pago.

ellos pueden recibir los fondos banco va con su banco en su cuenta no se tiene que porque no se tienen que preocupar hacer un pago que hasta nueve meses”

Para acceder a estos prestamos debe tener de 2 a 10 trabajadores, no debe tener ganancias de mas de 2 millones de dolares al año, debe tener un plan de recuperacion.

También existen préstamos por parte de la fundacion comunitaria del condado de Monterey.

Cuentan con 350 mil dólares para micro préstamos y proyectos de emprendimiento. este solo para la ciudad de Salinas.

con una tasa de interéS del 3 al 5%.

Para acceder a los prestamos debe mostrar un plan de gastos y esta diseñado para la comunidad latina.

Si desea información sobre algunos de estos préstamos puede llamar a cal coastal al (831) 676-2020 o puede consultar su página electrónica

Estos préstamos llegan justo cuando el Gobernador impone toque de queda a partir de mañana de 10 de la noche a las 5 de la manana hasta el 21 de diciembre para el cierre de negocios que no son considerados esenciales.

Los préstamos solo estarán disponibles hasta que se agoten los fondos de Cal Coastal.