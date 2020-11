Chris Christie: El equipo legal de Trump es una ‘vergüenza nacional’

(NOTICIAS YA).- 22/Noviembre/2020

Un firme aliado de Donald Trump declaró este domingo que ya es momento de que el presidente acepte su derrota y abandone su intento fallido por anular los resultados de las elecciones que perdió.

LEE: Pagos a Ivanka Trump al centro de una investigación de impuestos

El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo que Trump no ha podido presentar evidencia de fraude electoral, que su equipo legal estaba en ruinas y que es tiempo de poner primero al país.

“Si tienes evidencia de fraude, preséntala”, dijo Christie a ABC, dirigiéndose a Trump. Además, condenó los esfuerzos de los abogados del presidente para calumniar a los gobernadores republicanos que no lo han apoyado en su intento por robar la presidencia.

“Francamento, la conducta del equipo legal del presidente ha sido una vergüenza nacional”, dijo Christi, señalando particularmente las acusaciones que la abogada de Trump, Sidney Powell, hizo contra el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp.

Powell dijo, sin evidencia alguna, que Kemp es parte de una conspiración para robarle la presidencia a Trump y que el gobernador republicano aceptó sobornos para transformar votos de Trump a votos de Biden.

Tras una solicitud de la campaña de Trump el sábado, Georgia deberá hacer un recuento de votos presidenciales, aunque es extremadamente poco probable que esto cambie el resultado de las elecciones en el estado, en las cuales Trump perdió.

LEE: Esfuerzo de Trump para revertir elecciones provoca drama en Michigan

“Esta es una conducta indignante por parte de cualquier abogado”, dijo Christie, agregando que los abogados de Trump han lanzado acusaciones increíbles en público, pero que hasta el momento no las habían llevado a la corte, en donde existen consecuencias por presentar información falsa.

“Alegan fraude fuera de la corte, pero cuando entran a la corte no declaran fraude y no argumentan fraude”, dijo Christie. “He sido un partidario del presidente. Voté por él dos veces, pero las elecciones tienen consecuencias, y no podemos continuar como si hubiera pasado algo que no pasó”.

“Si no estás dispuesto a dar un paso adelante y presentar la evidencia, debe significar que la evidencia no existe”, dijo Christie. “El país es lo que más debe importar. Por mucho que sea un fuerte republicano y ame a mi partido, el país es lo que debe estar primero”.

El domingo, los abogados de Trump, Rudy Giuliani y Jenna Ellis, intentaron distanciarse de las acciones de Powell, argumentando que ella “está practicando la ley por su cuenta”.

La declaración llega a días de que Powell acompañó a Giuliani y Ellis en una extraña conferencia de prensa en la sede del Comité Nacional Republicano; y una semana después de que Trump anunció en Twitter que Powell se había unido a su equipo legal.

LEE: Más del 60% de estadounidenses ve a Trump como riesgo de seguridad