Alguacil del Co. Hidalgo informa de hospitalización por COVID-19

(NOTICIAS YA).- El alguacil del condado de Hidalgo, J.E. “Eddie” Guerra, dijo este lunes que fue hospitalizado la semana pasada” en una abundancia de precauciones” para recibir tratamiento y atender su padecimiento de COVID-19.

Guerra publicó la siguiente declaración en Facebook: “A finales de la semana pasada, por precaución, fui hospitalizado debido a COVID-19. Me siento mucho mejor mientras me someto al tratamiento y la terapia para el virus, gracias a las muy capaces y sanadoras manos de los doctores y proveedores de salud del DHR”.

Guerra agradeció a trabajadores de primera línea y a aquellos que rezaron por él.

“Todavía estoy descansando y recuperándome, me siento mejor cada día, y no puedo esperar a que me den el alta para ir a casa y comer la comida casera de mi esposa – ¡La comida del hospital no es la misma!” escribió en el post. “Gracias de nuevo por todo su amor y apoyo. Estén seguros y que Dios los bendiga”.