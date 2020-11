Colorado, uno de los lugares seleccionados para prueba de distribución de vacunas de COVID-19

(NOTICIAS YA).-Colorado ha sido seleccionado para participar en la primera ronda de pruebas que tienen como fin determinar qué tan preparados están los funcionarios de salud pública para administrar la vacuna de COVID-19 tan pronto como esté disponible.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), junto con la recién establecida Operation Warp Speed ​​(OWS) del presidente Donald Trump, eligieron a Colorado como una de las 10 jurisdicciones para participar en una prueba de preparación logística de extremo a extremo para la distribución de la vacuna COVID-19.

¿Quienes recibirán la vacuna de COVID-19 primero en Colorado?

La prueba es una colaboración entre funcionarios de salud estatales y socios externos, incluidos Pfizer, McKesson, UPS y FedEx, y evaluará la capacidad del estado para coordinar, comunicar y compartir información entre múltiples jurisdicciones y agencias.

Durante la prueba, se espera que los funcionarios de salud pública de Colorado completen múltiples tareas, incluida la identificación de la ubicación del proveedor que recibirá una vacuna de prueba, garantizar que los pedidos se hayan enviado a un sistema de seguimiento en el CDC, poder recibir un un contenedor térmico, para almacenar las vacunas e informar sobre su recepción por parte de un remitente.

¿Qué tan dolorosa puede ser la vacuna del COVID-19?

Pfizer proporcionará un contenedor de envío térmico a cada jurisdicción que participe en la prueba de extremo a extremo.

Una segunda prueba se llevará a cabo el 30 de noviembre con 52 jurisdicciones adicionales, socios federales y farmacéuticos selectos. Sin embargo, Colorado no participará en esta segunda prueba.

