Condado El Paso pasará a nivel rojo en indicador de COVID-19 de Colorado 

El Condado El Paso pasará al nivel rojo en el indicador de COVID-19 del estado, el viernes, 27 de noviembre de 2020 a partir de la 5 de la tarde.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado CDPHE, la mayoría de actividades en espacios cerrados serán limitadas o no permitidas como parte de la respuesta ante el aumento de casos de coronavirus así como el número de hospitalizaciones y porcentaje de positividad actual del 11.07%.

Para conocer más sobre las reglas y restricciones del nivel rojo haz clic aquí:

Nuevas restricciones de nivel rojo en el indicador de COVID-19

Datos para este condado el lunes:

Para información sobre pruebas de coronavirus en el Condado El Paso visite: https://www.elpasocountyhealth.org/covid-19-testing-information

Y si va a viajar o a celebrar el día de Acción de Gracias, visite la guía para hacerlo de manera segura: Guía para fin de semana de Acción de Gracias

El Paso County Public Health now has four FREE COVID-19 testing sites available to the public. No insurance needed.

In addition to the main site at the Citadel Mall, testing is also available in Fountain, Falcon and North Colorado Springs.

See below for locations and hours… pic.twitter.com/rtYlyE2m5A

— El Paso County, Colorado (@epcpio) November 23, 2020