Juez falla contra empresas de San Diego demandando por operaciones en interiores

(NOTICIAS YA).-Un juez de San Diego ha denegado una solicitud realizada por cuatro negocios locales que esperaban operar en interiores, a pesar de las nuevas restricciones del Condado de San Diego tras caer en el nivel púrpura del plan de reapertura de COVID-19 del estado de California.

El restaurante Cowboy Star Restaurant and Butcher Shop, Home & Away Encinitas, Fit Athletic Club y Bear Republic, presentaron una demanda contra el estado y el Condado de San Diego, solicitando una orden de restricción temporal que les permitiría reanudar las operaciones en interiores, la cual fue denegada.

El juez de la Corte Superior de San Diego, Kenneth J. Medel, escuchó los argumentos el viernes 20 de noviembre sobre la demanda, que se presentó a principios de este mes en nombre de Cowboy Star Restaurant and Butcher Shop, Home & Away Encinitas, Fit Athletic Club y Bear Republic, poco antes de que se suspendieran las operaciones dentro de negocios no esenciales en el condado debido al aumento del número de casos de COVID-19.

Los negocios buscaban una orden de restricción temporal que detuviera la prohibición de las operaciones en interiores, alegando que el aumento de casos en el Condado de San Diego no era el resultado de exposiciones en restaurantes, gimnasios y otros tipos de negocios afectados por los cierres.

La demanda citaba cifras que indican que restaurantes / bares, comercios minoristas, lugares de culto, escuelas y gimnasios constituyen un pequeño porcentaje de infecciones y brotes comunitarios confirmados en las últimas semanas.

Las empresas alegan que pueden verse obligadas a cerrar permanentemente si no se reanudan las operaciones en interiores, y que el servicio al aire libre y de comida para llevar no compensará las pérdidas económicas incurridas hasta ahora.