Antigua propiedad de Pablo Escobar en Miami Beach está a la venta

(NOTICIAS YA).-Una antigua mansión rosada de Pablo Escobar fue restaurada y está a la venta en Miami Beach.

La antigua propiedad del narcotraficante, un terreno baldío de 30,000 pies cuadrados frente al mar en Miami Seaside, modificó las palmas por $ 10.995 millones a fines de la semana pasada después de permanecer disponible en el mercado por más de 5 años, informó el sitio web apkmetro.

La casa, propiedad de Christian de Berdouare, de 63 años, padre fundador de la cadena de restaurantes Rooster Kitchen, se cotizó por primera vez en 2015 por 21 millones de dólares, detalló la fuente.

Demolió la mansión rosada de 6.500 pies cuadrados que Escobar usó como uno de sus escondites en 2016, informó de Berdouare a la página Mansión Global.

Escobar, “El rey de la cocaína”, dirigió el cartel de la droga de Medellín en su Colombia natal hasta que fue asesinado en Medellín en 1993, en el futuro antes de su 44 cumpleaños.

Su propiedad fue incautada por las autoridades en la década de 1980.

La propiedad entró en contrato a mediados de octubre y cerró por $ 10,995 millones el jueves pasado, según los datos detallados de Zillow.

This nearly 6,000-square-foot penthouse atop the new Ritz-Carlton Residences, Miami Beach, offers more than 4,000 square feet of outdoor terrace space and a private rooftop pool.https://t.co/UEtUTfqgQN

— Mansion Global (@MansionGlobal) November 23, 2020