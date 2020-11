Cada vez más coloradenses son contagiosos con COVID-19, advierten autoridades de salud del estado

(NOTICIAS YA).-A casi un día de el festivo de Acción de Gracias, autoridades de salud advirtieron en conferencia de prensa que cada vez más coloradenses son contagiosos con la enfermedad de COVID-19 y que de acuerdo con los modelos estadísticos, se teme que la capacidad hospitalaria alcance su máximo nivel hacia la mitad de enero de 2021.

El viernes, el gobernador Jared Polis dijo que ‘uno de cada 49 residentes era contagioso con coronavirus’, una cifra que cambió sin siquiera pasar una semana a ‘uno de cada 41, personas el martes.

Y es que los datos revelados por el Departamento de Salud de Colorado, son sumamente alarmantes, con lo cual ambas entidades hacen un llamado a la comunidad a que limiten o se abstengan de realizar reuniones el día de Acción de Gracias.

“Colorado debe aumentar el control de la transmisión del virus aumentando el distanciamiento social y trabajando para aplanar la curva de hospitalizaciones para preservar la capacidad de las salas de cuidados intensivos UCI”, dijo la epidemióloga estatal, Rachel Herlihy.

Nuevas restricciones de nivel rojo en el indicador de COVID-19

Actualmente, Colorado tiene 1.711 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 en el hospital, según los datos más recientes. En lo que va de la semana, el estado superó los 200.000 casos de COVID-19.

A la fecha han muerto 2,456 personas a causa del COVID-19 y el lunes, Colorado reportó 3.689 nuevos casos del virus.

El estado se encuentra en un 65% de control de transmisión del virus, dijo Herlihy. Si el estado puede aumentar ese control a alrededor del 80%, aplicando el distanciamiento social y el uso de tapabocas, se pueden prevenir miles de casos y muertes y con ello preservar la capacidad hospitalaria del estado, agregó.

La otra cara de la moneda es que si el control de la transmisión disminuye a través de las reuniones en las próximas celebraciones de fin de año, el estado podría exceder la capacidad de la UCI en algún punto del mes de diciembre, según los datos del modelo estatal. La trayectoria actual del estado también podría llevar a un total de 6.600 muertes a finales del año.

Polis dijo que “nuestra esperanza” sigue siendo la posibilidad de que algunos residentes de Colorado, trabajadores de hospitales y otros socorristas, reciban la vacuna COVID-19 en unas semanas. El estado luego distribuiría la vacuna a otras personas de alto riesgo, esto basado en la disponibilidad.

El gobernador también anunció la formación de un grupo de trabajo especial sobre cómo los estudiantes pueden regresar al aprendizaje en persona. Esto después de que muchos distritos escolares, incluido el más grande del estado en Denver, se han trasladado a clases totalmente a distancia.

¿Quienes recibirán la vacuna de COVID-19 primero en Colorado?

“Francamente, no podemos permitir que el futuro de nuestros niños se convierta en otra víctima de esta pandemia”, dijo el gobernador Polis.

Denver y más de una docena de otros condados de Colorado fueron trasladados a “Nivel Rojo” en el indicador de COVID-19 del estado la semana pasada, lo que trajo consigo la prohibición de comer dentro de los restaurantes y otras restricciones. El estado creó un “Nivel Morado” como el nivel más extremo, el cual llevaría a una orden de “quedarse en casa”, al que hasta el momento ningún condado ha llegado.

