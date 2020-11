Niño genio está a punto de acabar su carrera y quiere ir a Marte

(NOTICIAS YA).- Un niño de 12 años de Atlanta sueña con ir a Marte y al parecer este deseo podría convertirse en realidad porque se trata de un pequeño genio y será el presentador de televisión, Steve Harvey, quien le pagará la matrícula universitaria para que continúe con su carrera.

Se trata de Caleb Anderson, quien aprendió a leer a los seis meses de edad y comenzó a tomar clases universitarias desde los 10 años.

Su inteligencia sobrenatural lo ha llevado a conseguir el título de ingeniería aeroespacial en dos años en el Chattahoochee Technical College en Georgia y ahora va por más.

Anderson ya fue aceptado para continuar estudios graduados en la prestigiosa Universidad de Georgia Tech y empezará a tomar clases en el otoño de 2021.

12y/o Caleb Anderson from Atlanta has already been accepted to Georgia Tech and plans to study aerospace engineering. He can enroll at Georgia Tech when he turns 16.

He plans on getting an internship with @elonmusk and going to Mars when he gets older. 🚀☄️🛰️🧑‍🚀 pic.twitter.com/S6yZo7bFCE

— Everything Georgia (@GAFollowers) November 23, 2020