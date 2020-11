Peatón de Langley Park muere tras ser arrollado por un Policía de PG

(NOTICIAS YA).- Un peatón murió tras ser arrollado la noche del lunes en la University Bulevar, de acuerdo a las autoridades todo ocurrió alrededor de las nueve de la noche.

Lo que ocurrió exactamente está bajo investigación, por el momento se sabe que el peatón iba en dirección al oeste en la University Bulevar específicamente en la 15th Avenue.

Prelim: At approximately 9pm, an on duty officer was traveling WB on University Blvd when for reasons that remain under investigation struck an adult male who was in the roadway. The man was was pronounced dead on the scene. pic.twitter.com/Ogpq8KJG3Q

