15 parientes contraen COVID-19 en reunión familiar

(NOTICIAS YA).- La familia Aragonez dice haber seguido estrictamente todas las normas y precauciones dadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para evitar contraer el COVID-19, pero después de ocho meses, ignoraron una regla y se reunieron en la casa de alguien. Ahora, están compartiendo su historia con la esperanza de que otros no cometan el mismo error.

“Mi familia ha tomado todas las precauciones excepto una y esa excepción nos ha costado mucho”, dijo Alexa Aragonez, 26, de Arlington, Texas al diario Today.

“No somos una familia que está fuera de la norma. Desafortunadamente, somos la norma. Las familias se reúnen porque estamos cansados. Queremos volver a la vida normal. Pero no podemos hacerlo todavía porque la pandemia no ha terminado”.

Estas fueron las palabras de un familiar en un conmovedor video compartido por la ciudad de Arlington para advertir a otras familias sobre los riesgos de las reuniones en tiempos de pandemia.

An #ArlingtonTX family recently experienced an outbreak of #COVID19 after attending a large family gathering. Please watch this video message and do your part to reduce the spread of the virus this holiday season. #ProtectArlington ➡️ https://t.co/QQdkWS1zxH pic.twitter.com/ycdog3wXci

— City of Arlington (@CityOfArlington) November 20, 2020