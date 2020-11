Asesinó a un hombre y luego se suicidó en discusión por una mujer

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Texas asesinó a otro y luego se suicidó tras llegar hasta la casa de su víctima para discutir sobre la relación que al parecer ambos tenían con la misma mujer.

Alrededor de las 7 de la tarde del pasado martes, 24 de noviembre, agentes del Condado de Harris fueron llamados a una casa cerca de Katy por un tiroteo.

Los primeros agentes en responder encontraron a dos hombres muertos sobre el jardín delantero de la casa descrita en la llamada a la línea de emergencia.

La investigación preliminar indica que uno de los jóvenes llegó hasta la casa del otro para confrontarlo por una relación que sostenían con la misma mujer, de acuerdo con una declaración de Jason Spencer, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

Supuestamente, los jóvenes empezaron a discutir en el patio de la casa y el que llegó hasta ahí sacó una pistola y disparó al menos en dos ocasiones contra el joven que vivía ahí.

De acuerdo con Fox News, dentro de la casa había varias personas, otros medios locales detallaron que solo se encontraba ahí una mujer. Aunque no está claro quien o quienes estaban dentro del lugar, lo cierto es que fueron testigos del tiroteo.

