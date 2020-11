Autoridades arrestan a hombre que le escupió a jóvenes sin mascarilla 

(NOTICIAS YA).- Oficiales del Departamento de Policía de Ashburnham arrestaron a un individuo que le escupió a dos mujeres que se encontraban caminando en un sendero el pasado 15 de noviembre.

El hombre le dijo a las afectadas que él tenía Covid-19 al momento de agredirlas por no portar cubrebocas, pero su contagio no ha sido confirmado.

El sujeto fue captado en video por las jóvenes al momento del incidente, el cual ocurrió mientras estaban en el camino Midstate cerca de la línea estatal con New Hampshire.

Durante el altercado el hombre, aún no identificado, se acercó a las mujeres preguntándoles por qué no usaban cubrebocas y por qué no estaban acatando el mandato estatal. El hombre se retira monetariamente y al regresar se baja su propia mascarilla y escupe hacia la dirección de las mujeres.

Tras el incidente las autoridades difundieron una imagen del individuo con la finalidad de identificarlo y dar con su paradero. El arresto fue realizado a principios de semana bajo cargos aún desconocidos y potencialmente su identidad no será dada a conocer formalmente por las autoridades.