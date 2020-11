Fue víctima de violencia doméstica durante más de tres años y solo lo supo cuando estuvo a punto de morir

(NOTICIAS YA).- Noviembre 25 es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y en medio de una pandemia es más importante que nunca aprender a identificar las señales de la violencia doméstica. Estuvimos en la habitación donde se esconde una mujer hispana, quien fue víctima de violencia durante tres años, y no se dio cuenta hasta que logró escapar. Ella nos cuenta cuáles fueron esas señales que no detectó para que otras mujeres enciendan sus alertas a tiempo.

Eugenia, a quien hemos cambiado el nombre por su seguridad, llegó a Colorado hace cuatro años con la ilusión de hacer una nueva vida al lado del que ella creía era el amor de su vida

Pero pocos meses después ella empezó a ver estas señales

‘Unos celos extremos, a mí nadie me podía saludar, mi hermano me llamaba por teléfono y no me dejaba hablar con él, decía que era un novio que yo tenía’