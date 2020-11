VIDEO: Niña cae de cuarto piso y se levanta como si nada

(NOTICIAS YA).- 25/Noviembre/2020

Un video captó el momento en el que una niña de 6 años saltó desde una ventana en el cuarto piso de un edificio en Tomsk, Rusia y se levantó como si nada hubiera pasado.

El incidente ocurrió el pasado 21 de noviembre y se desconocen las causas detrás de la situación. Aunque el video es impactante, además de sobrevivir a la caída, la niña no sufrió heridas de gravedad.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues se ve a la pequeña cayendo violentamente desde la ventana y aterrizando sobre la nieve, la cual amortiguó el golpe. Pero si hubiera caído un metro más adelante, habría golpeado un cerco metálico.

Lo más impresionante del video es que la niña se levantó rápidamente y empezó a caminar hacia la entrada del edificio para regresar a su casa. Después, sus padres llamaron a una ambulancia.

Tomsk, Russia. A 6-year-old girl falls out of a window from the 4th floor, shakes it off, and goes back inside. Not a stratch. pic.twitter.com/tsmAZQXqHW

— Jonny Tickle (@jonnytickle) November 23, 2020