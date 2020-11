Alerta de vientos de Santa Ana y posibles apagones para San Diego

(NOTICIAS YA).-La compañía de San Diego Gas & Electric (SDG&E, por sus siglas en inglés), advierte alrededor de 2,700 clientes de varias comunidades del este del Condado de San Diego, sobre posibles cortes de energía por motivos de seguridad pública ante la alerta de vientos de Santa Ana.

La empresa de servicios públicos dijo que pueden ocurrir cortes debido a una advertencia de bandera roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y la necesidad de reducir el riesgo de incendios forestales en las áreas.

Las comunidades afectadas son:

“Lo último que queremos decirle a nuestros clientes en este momento es que es posible que tengamos que cortar la energía debido al fin de semana festivo de Acción de Gracias y la pandemia de COVID en curso”, dijo Scott Crider, director de atención al cliente de SDG&E. “Los cortes de energía por motivos de seguridad pública son el último recurso para prevenir incendios forestales, y nuestros empleados están dedicados a hacer todo lo posible para minimizar los impactos en caso de que lleguen a eso. Esperamos que la madre naturaleza coopere, pero con mucha precaución nos hemos acercado a nuestros clientes para que puedan estar preparados”.

Happy Thanksgiving! Santa Ana winds and below average temperatures are on the menu today. Elevated to critical fire weather conditions will prevail, so you butter use extra caution in the kitchen and avoid outdoor burning.

Wishing you all a wonderful and & safe day! 🦃 #CAwx pic.twitter.com/jN8C3IUI8o

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) November 26, 2020