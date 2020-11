¿Está aprovechando las ofertas de Black Friday para comprar en línea? ¡Cuidado con las estafas!

(NOTICIAS YA).-Con la pandemia las congestiones de Black Friday ya no serán en las tiendas sino en internet, una oportunidad que no desaprovecha los estafadores, como lo advierte la organización de mejores negocios Better Business Bureau.

‘Compraron un producto y nunca lo recibieron o recibieron un producto dañado o también recibieron un producto completamente diferente de lo que está anunciado’ dice Keyleen Villagrana, vocera de Better Business Bureau.

Pero es que las redes están repletas de tentadores anuncios con increíbles ofertas que parecen demasiado buenos para ser real.

Esto ya es una señal de alerta, pero ¿cómo saber si son reales?

‘En el renglón donde está la dirección debe decir HTTPS, la S es la clave y aparte de eso debe haber un candadito hacia la izquierda, estas son las dos señales de que es una página segura y va a proteger su información personal y la de su tarjeta de crédito’, recomienda Keyleen.

La segunda recomendación es:

‘Si puede usted también ver como contactarse con esa compañía, hay un número de teléfono y dirección, esa es una compañía legitima’

Y tenga en cuenta que si la compañía está fuera de Estados Unidos:

‘Tal vez va a tardar un poco más en recibir ese producto y también va a batallar para contactarse con la compañía y tal vez la calidad del producto no va a estar tan buena’

Hay otra estrategia que usan los delincuentes:

‘Las imágenes que usan los delincuentes en la página, hay unas páginas falsas que se roban las imágenes de compañías legitimas para usar en sus páginas’

Para comprobarlo debe buscar en Google el nombre del producto y ver si esta imagen ha sido usada en diferentes sitios.

Pero si finalmente no resiste la tentación y decide comprar, hágalo con una tarjeta de crédito porque tiene protecciones contra el fraude

“Si usted reporta una compañía porque ordenó el producto, pero nunca lo recibió, le regresan su dinero e investigan si en verdad es fraude”

También puede verificar en la página web de mejores negocios www.bbb.org si esta compañía ha recibido quejas y hay alertas de fraude.

Igualmente si recibe un mensaje de texto con enlaces para rastrear su paquete, verifique que sea real antes de hacer clic porque podrían robarle su información personal. Comprar de forma inteligente le permitirá recibir ese paquete que tanto espera.