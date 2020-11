México es el peor país en tiempos de COVID-19, según Bloomberg

(NOTICIAS YA).- México ha sido nombrado el peor lugar para vivir durante la pandemia del coronavirus, según un artículo publicado por Bloomberg News y titulado: “Ranquin de Resiliencia”.

Este ranquin contempla el aumento de los contagios, la tasa de mortalidad, la capacidad de distribución de pruebas, el sistema de atención de salud y el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, tales como la crisis económica y los cambios en el sistema de transporte.

La posición 53 y la peor, se la llevó México, pues de 12 categorías analizadas, obtuvo color naranja en nueve (la más grave). México solo obtuvo un valor de 37.6% cuando de resiliencia se trata. Y el número de muertes asciende a 101,926.

Aunque Perú y Argentina tampoco se encuentran en la mejor posición, pues obtuvieron 41.6% y 41.1%, respectivamente, tienen una pequeña ventaja frente a México.

El ranquin comparó a los países latinoamericanos con Estados Unidos y Alemania, los cuales han logrado realizar más pruebas de detección para atender la enfermedad.

En México, por ejemplo, la tasa de pruebas disponibles es de 62%, lo que significa que en muchos casos no se puede detectar el virus.

El artículo también señala que fuentes gubernamentales en México han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Esto, porque la limitación de pruebas no permite tener un número exacto.

A pesar de que Estados Unidos se encuentra en una mejor posición frente a México, Bloomberg, apuntó que tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador han minimizado el peligro del COVID-19 en múltiples ocasiones.

El medio estadounidense también reportó que América Latina es la región más urbanizada del mundo y gran parte de la población vive en condiciones de hacinamiento, donde el distanciamiento social es difícil, disparando la propagación. Otro factor en contra es que un gran número de personas depende de trabajos informales para sobrevivir, lo que los vuelve más vulnerables.

Por otro lado, América Latina no podrá volver a los niveles de crecimiento económico que había antes de la pandemia hasta el año 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025.

