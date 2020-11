Voraz incendio consumió centro comercial en Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- La madrugada de este jueves, Día de Acción de Gracias, un centro comercial de Daytona Beach sufrió un gran incendio, por causas aún desconocidas. Varios locales de este centro de compras se vieron afectados por las llamas, según información oficial.

Aproximadamente a las 4:00 am, se desataron las llamas en el centro comercial Village Plaza, ubicado en el 1104 Beville Road y algunos de los comercios que afortunadamente se encuentran vacíos sin rentar, fueron alcanzados por el fuego. El Departamento de Bomberos de Daytona Beach informó que el incendio pudo haber sido peor, debido a que en el lugar, no había un sistema para extinguir las llamas.

Actualmente, se encuentran investigando este hecho y no se han reportado heridos hasta el momento. Sin embargo, el Departamento de Bomberos sospecha del origen de este incendio y presumen que el fuego se inició en una tienda de alimentos cercana.

Suspicious fire at Village Plaza shopping center on Beville Rd in DAytona Beach around 4am. Several units affected. None open at the time. State Fire Marshal investigating. pic.twitter.com/RKS4FZZOTc

— DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) November 26, 2020