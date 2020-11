Combaten incendio forestal al este del Condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Los bomberos de CALFIRE junto con bomberos y equipo del bosque Nacional Cleveland luchan contra un incendio forestal al este del condado de San Diego, en el valle de Japatul.

De acuerdo a un tuit de Cal Fire, se han quemando alrededor de 10 acres cerca de Japatul Valley Road y Red Hawk Ridge, y hay una tasa moderada de propagación.

Hasta el momento no se ha emitido orden de evacuación para los residentes del área, pero les piden estar alerta y refugiarse en sus hogares.

.@CALFIRESANDIEGO is assisting @ClevelandNF with a vegetation fire near Japatul Valley Road x Red Hawk Ridge in Japatul Valley. One acre, moderate rate of spread. #HawkFire pic.twitter.com/BIM946ujI3

— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) November 27, 2020