El último eclipse lunar de 2020 será en la madrugada del lunes

(NOTICIAS YA).- 27/Noviembre/2020

En la madrugada del próximo lunes ocurrirá el último eclipse lunar de 2020, a medida que la Luna pasa por la sombra de la Tierra justo antes de que termine el mes.

El evento celeste será visible para toda Norteamérica, si lo permiten la condiciones climáticas, desde la noche del domingo 29 de noviembre, hasta la madrugada del lunes 30 de noviembre. El eclipse también podrá verse en Sudamérica, Australia y la mayor parte de Asia.

El último evento astronómico del mes será un eclipse lunar penumbral, similar al que ocurrió el pasado julio en el cielo encima de Norteamérica. En este fenómeno la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, conocida como umbra.

Un eclipse lunar penumbral es menos visible que un eclipse total. En este caso, en lugar de que toda la luna se oscurezca, sólo la porción superior de la luna se verá menos brillante de lo normal.

El eclipse durará alrededor de 4 horas y media, empezando alrededor de las 2:32 am (EST) y terminando a las 6:53 am (EST) del lunes. La mejor vista será alrededor de las 4:43 am (EST), de acuerdo con timeanddate.com.

Además del eclipse, esa noche se podrá ver la luna llena de noviembre, conocida como la “luna de castor”, pues es el tiempo del año en el que estos animales comenzar a hibernar; de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.

