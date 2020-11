Fronterizos tuvieron cena de Acción de Gracias de manera virtual

(NOTICIAS YA).- El 2020 casi se nos va y los días festivos de otoño e invierno no se van a vivir igual que en años pasado debido a la pandemia de coronavirus, y de eso quedó registro este Día de Acción de Gracias.

Aunque extrañemos con toda el alma un abrazo de nuestros seres queridos, lo cierto es que debemos ser pacientes y seguir esperando, por lo menos hasta que no exista el riesgo de COVID-19 y que nuestros hospitales no estén rebasados.

LEE: Recuerda el toque de queda este Día de Acción de Gracias en El Paso

Así que en medio de la crisis de salud, paseños y juarenses optaron por tener sus festejos en casa y conectados de manera virtual con el resto de la familia.

La tradicional cena de Acción de Gracias es una costumbre adoptada por los fronterizos, incluso entre los tantos que por lo pronto no pueden cruzar a Estados Unidos debido a las restricciones, y la pandemia no fue motivo para parar el festejo.

LEE: Restaurante de El Paso provocó aglomeración por pavos en plena pandemia

Los invitados de algunas familias juarenses no pudieron llegar, pero las conexiones virtuales les permitieron estar junto a sus seres queridos, ya sea desde California, Colorado o cualquier parte de Texas.

“Celebrar así, todos desde su casa a través de una pantalla es mucho más seguro, no quisiera yo que alguno de mis familiares estuviera enfermo o perderlos, es muy difícil y he visto a mucha gente que ha perdido a su familia y no quisiera poder exponerlos y así está mejor. Estar lejos, pero a la vez podemos estar juntos a través de una pantalla no pasa nada, esto tiene que pasar y la pandemia solamente va a hacer que nos unamos más”, dijo Biridiana Carrete, quien festejó por medio de un video chat.

LEE: Pide ayuda para su prometida tras brutal accidente de auto en El Paso

Este tipo de reuniones se han convertido en las preferidas y las más seguras, sobre todo para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 entre adultos mayores y niños. Y, seguramente, será la manera de pasar Navidad en familia.

Con información de Luis Escalera desde Ciudad Juárez.