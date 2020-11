La pandemia cambió la forma de comprar en este Black Friday

(NOTICIAS YA).- Noticias Unvision Washington recorrió varias tiendas de nuestra región y vimos algunas filas y compradores entusiastas por conseguir los mejores descuentos en esta jornada del inicio formal de la temporada de compras de fin de año.

La pandemia ha cambiado la forma de hacer compras este Viernes Negro, aunque los principales minoristas como Walmart y Best Buy han fomentado por semanas las compras en línea este año, en nuestra región muchos prefirieron acudir a las tiendas.

En Best Buy ubicada en Falls Church los compradores portando cobertura facial hicieron fila guardando la distancia social pero no se les tomó la temperatura al entrar, tampoco en este Walmart Alexandria, que estaba repleta aunque no había fila afuera.

A pesar del entusiasmo por la temporada de compras, las autoridades locales piden precaución a la comunidad.

Si tiene previsto realizar compras en persona durante el fin de semana o en línea durante el llamado Cyber Monday o lunes cibernético, manténgase atento pues este año no solo deberá evitar ser víctima de estafadores, recuerde que también existe el mortal Covid-19.