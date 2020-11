Las vacunas contra COVID-19 se distribuirán “la próxima semana”, según Trump

(NOTICIAS YA).-Las vacunas contra COVID-19 se distribuirán “la próxima semana”, advirtió el presidente Donald Trump.

Sin mencionar fecha exacta, Trump realizó el anuncio durante una comparecencia el jueves, de acuerdo al diario La Opinión. En la misma, dijo que los primeros vacunados serán:

No reveló cuál vacuna es la que se estará aplicando pronto, ni dijo si ya tiene el permiso de las autoridades de salud.

President @realDonaldTrump says vaccine distribution will “start next week and the week after” for frontline workers, seniors pic.twitter.com/dTx8Pi5tlx

— Team Trump (@TeamTrump) November 26, 2020