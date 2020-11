Historias 2020: La solidaridad durante la pandemia de Coronavirus

(NOTICIAS YA).-

El 2020 sin duda ha sido uno de los años más difíciles y notorios en la historia reciente, marcado por una pandemia, inestabilidad política y crisis económicas. Sin embargo, a pesar del caos personas en todo el mundo se encargaron de recordarnos que hay luz entre toda la oscuridad.

Aquí te dejamos 8 momentos de solidaridad que marcaron la pandemia de Coronavirus este año.

8. Mensajes de esperanza en las ventanas

#BorisJohnson #coronavirus #SocialDistancing our street has decided to put up messages to each other along with rainbows in our windows. This is ours-Stay Safe – #BeKind – Stay Smiling. Also a WhatsApp group in case anyone is in need #communityspirit pic.twitter.com/X1eSVUkf21 — aimeeclarelouise (@aimeeclareloui1) March 23, 2020

Al inicio de los cierres de emergencia provocados por la pandemia, las frases motivadoras pegadas en las ventanas de hogares y negocios comenzaron a hacerse populares.

Desde mensajes diciendo “Estamos en esto juntos”, hasta dibujos que niños pegaron a sus ventanas, algunos hicieron lo mejor que podían para permanecer conectados, aunque sea a distancia.

7. Cantando en medio de la crisis

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii 🌍 (@valemercurii) March 12, 2020

Sin duda uno de los momentos que generaron más atención en redes sociales, fue el ver a las personas de Italia salir a sus balcones y ventanas para unirse a sus vecinos en escapes musicales. El país europeo fue uno de los más afectados al inicio de la crisis y por un tiempo fue el epicentro mundial de la pandemia.

Los italianos encontraron la forma de conectar cantando de todo, desde canciones pop, hasta himnos de fútbol, para recordar que hay belleza aún en los momentos más difíciles.

6. Voluntarios al rescate

This University of Nevada, Reno, student started the program Shopping Angels to deliver supplies and food to elderly members of the community that are the most at risk of being exposed to coronavirus. https://t.co/pdUQNW1SCv pic.twitter.com/EO2s15tm1A — WTVA 9 News (@wtva9news) March 17, 2020

El Coronavirus es particularmente devastador para los adultos de la tercera edad y aquellos con enfermedades crónicas. Por lo que grupos altruistas se unieron para hacerles llegar lo necesitaban.

En Nevada una estudiante de medicina hizo el equipo “Ángeles de las Compras”, en donde voluntarios hicieron compras para aquellos más vulnerables a la enfermedad y se encargaron de llevárselas a su casa, evitando que ellos se arriesgaran.

5. Bodas en cuarentena

En medio de la pandemia, algunas parejas no dejaron que el aislamiento detuviera su matrimonio, motivándolos a realizar ceremonias con distanciamiento social desde sus balcones.

En España, Alba Díaz y Daniel Camino se casaron desde sus ventanas luego de que su boda fuera cancelada por la cuarentena, justo cuando todos ya estaban listos para la fiesta. Y en Nueva York una pareja se casó en la calle y gritó “Sí, acepto” mientras su amigo oficiaba la ceremonia desde un balcón en el cuarto piso.

4. Suministros para repartidores

En medio de las compras de pánico y el aislamiento, los trabajadores indispensables han cargado con la responsabilidad de mantener nuestro mundo corriendo. En un acto de solidaridad, el youtuber Evan Era puso suministros como papel de baño y sanitizante de manos para los repartidores que están laborando durante estos tiempos difíciles.

3. Aplausos para los profesionales de salud

Just received this video from family in Spain – applause for the health care workers every night at 8pm (local). Official figures show that 2,696 people have now died in the country #CoronaCrisis #COVID19 #spain pic.twitter.com/9LpmVwdDDF — Nick Dixon (@NickDixonITV) March 24, 2020

Durante esta crisis, los profesionales de salud y todos aquellos trabajando en los hospitales quienes nos están salvando. Al inicio de la pandemia, personas alrededor del mundo comenzaron a salir cada noche a sus ventanas para darle una ronda de aplausos a todos estos héroes

2. Apoyo emocional en tiempos de crisis

Las malas noticias y el aislamiento han tenido un impacto muy fuerte en la salud mental de la gente. Por lo que psicólogos y terapeutas tomaron las redes sociales para ofrecer ayuda y consejo a aquellos que estén sufriendo.

En México, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León ofreció atención psicológica a distancia durante la contingencia de Coronavirus.

1. La esperanza en el arte

En tiempos de crisis el arte siempre encuentra la forma de darnos consuelo y durante la pandemia artistas de todo el mundo se reunieron en redes sociales para seguir compartiendo hermosas creaciones.

Desde bromas para aligerar el ánimo y consejos ilustrados para protegerte contra el virus, hasta mensajes de amor, esperanza y unidad; la comunidad artística demostró que la mejor forma de pasar por los momentos grises, es llenarlos de color.