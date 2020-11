La droga psicodélica que inspiró a Mike Tyson a regresar al ring

(NOTICIAS YA).- 28/Noviembre/2020

Mike Tyson dijo que una droga conocida como “veneno de sapo” fue parte de su inspiración para regresar a boxear a la edad de 54 años para pelear contra Roy Jones Jr. en la noche de este sábado.

“Tomé la medicina y la medicina me dijo que me pusiera en forma”, dijo Tyson el viernes, según reportes de USA Today, haciendo referencia al psicodélico 5-MeO-DMT. “Me voló la mente. Me dijo que regresara y comenzara a ponerme en forma”.

Esta pelea será la primera de Tyson en 15 años. Su carrera profesional terminó el 11 de julio de 2005, cuando se rehusó a salir a un séptimo round en contra de Kevin McBride.

Tyson y Jones pelearán en el Staples Center en Los Ángeles, aunque la pelea no tendrá audiencia en vivo debido a las medidas de control de la pandemia. La pelea estará disponible como pago por evento a $49.99 y puede ser vista en www.tysonontriller.com.

Jones, de 51 años, dijo que espera que el desempeño de Tyson sea formidable “porque él está rejuvenecido”. “Ha estado fuera por 15 años y sabe lo que es extrañar el boxeo. Él se da cuenta de lo que tuvo y está buscando tenerlo de regreso. Ahora tiene un deseo de querer salir y ser quien alguna vez fue y hacer lo que alguna vez pudo hacer”.

Tyson dijo que perdió 100 libras durante su régimen de entrenamiento, que comenzó con 15 minutos al día en la caminadora. El boxeador indicó que el camino ha sido difícil, pero que nunca dudó sobre su regreso al ring.

La pelea de Tyson contra Jones fue sancionada por la Asociación Atlética del Estado de California y al ser una pelea de exhibición tendrá reglas diferentes, como que los rounds serán de 2 minutos en lugar de 3.

La pelea será detenida si alguno de los contrincantes sufre de una cortada, de acuerdo con Triller, los promotores de la pelea. Además, no tendrán jueces a lado del ring y no se declarará un ganador.

Sin embargo, el Concejo Mundial de Boxeo (WBC) sí va a calificar la pelea y determinar un ganador a partir de esto. Estos resultados no estarán reflejados en el registro de peleas de los boxeadores, dijo Michael Goldber, un publicista trabajando con Triller.

“Va a ser entretenido”, dijo Tyson, “porque son un peleador, él es un peleador. Y claro que ustedes saben que vamos a estar arrojando golpes y durante ese proceso cualquier cosa puede pasar”.

