VIDEO: Así es como se veía la Tierra desde la cápsula SpaceX

(NOTICIAS YA).- 28/Noviembre/2020

Victor Glover, uno de los 4 astronautas de la NASA a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon, publicó un video en Twitter mostrando la sorprendente vista de la Tierra durante su primera misión fuera de este mundo.

“¡Mi primer video desde el espacio! Viendo a la Tierra desde la ventana de Dragon Resilience”, escribió Glover en Twitter. “La escala de detalle y entradas sensoriales hizo de esta una perspectiva asombrosa”.

El video muestra a Glover sentado a lado de una ventana, apreciando la vista del espacio exterior. El astronauta, cuya función es ser piloto y segundo al mando en el Dragon, dijo que la vista era sorprendente, pero el video “no le hace justicia”.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

Los astronautas de la NASA Michael Hopkins y Shannon Walker, y el astronauta japonés Soichi Noguchi también son miembros de la misión, llamada Crew-1. Este es el segundo viaje con tripulación a bordo de una nave espacial de SpaceX.

Happy Thanksgiving from all of us on @Space_Station! So stuffed. pic.twitter.com/ebn1Js4NKX — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 26, 2020

A inicios de la semana, Glover subió una fotografía a Twitter de su “nueva casa”, en donde pasará los próximos meses trabajando desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

Welcome to my new home! My first few days on @Space_Station were a blur. We hit the ground running with maintenance, science, and spacewalk prep. It’s taking me some time to get my bearings, but I finally had a chance to snap some pictures of my new home for the next 6 months. pic.twitter.com/b4KllmNtXY — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 23, 2020

A pesar de que más de 12 estadounidenses negros han viajado al espacio desde que Guion Bluford se convirtió en el primero en hacerlo en 1983, Glover es la primera persona negra es ser miembro de tiempo completo en la ISS.

La nave fue lanzada al espacio desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La NASA espera que este sea el comienzo de los esfuerzos de la compañía para ayudar a mantener la ISS con personal completo. El Crew Dragon llegó a la ISS el 16 de noviembre.

Go Falcon9, Go Crew Dragon, Go Resilience!!! Big thank you to the teams at @NASA and @SpaceX for keeping us safe on the ride up. Next stop, @Space_Station. pic.twitter.com/dNu1RcwLMY — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 16, 2020

Se espera que los astronautas de Crew-1 pasen alrededor de medio año a bordo de la ISS, donde trabajarán en una variedad de experimentos científicos y realizarán caminatas espaciales para continuar con las mejoras y reparaciones del exterior de la estación espacial.

