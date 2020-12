Autoridades de la salud proyectan unidades de cuidados intensivos saturadas para navidad

(NOTICIAS YA).- Se vive ansiedad entre las largas filas en centros de pruebas de coronavirus como la biblioteca de Chula Vista ante el temor de un resultado positivo.

“Pienso irme a otro lado y pagar porque es demasiado y me urge saber si estoy bien o no,” dijo una mujer quien fue a hacerse la prueba pero pidió permanecer en anonimato.

Aunque hay muchas razones para hacerse la prueba.

“Alguien de mi trabajo se contagió,” dijo Raquel, quien duró más de una hora en espera para una prueba de COVID-19.

Para algunos fue la decisión de reunirse para el Día de Acción de Gracias.

“Yo me siento perfectamente bien pero no, no me quiero arriesgar,” dijo la mujer.

Sobre todo en el caso de esta señora quien dice que uno de los invitados se sintió enfermo unos días después de la cena.

“Seis personas nada más, no salíamos, pero dijimos hay que aprovechar para vernos ese día pero no, no salió nada bien,” añadió la mujer.

Sin embargo, el pronóstico de la capacidad hospitalaria a nivel estatal no es nada alentador.

El gobernador Gavin Newsom y la Agencia de la Salud de California proyectan que en el sur de California, para el 24 de diciembre, el 79% de las camas de hospitales estarán ocupadas y las unidades de cuidados intensivos se saturarán a un 104%.

En el condado de San Diego, hospitales como Sharp piden a la comunidad no bajar la guardia ya que dice que “las camas de la cuidados intensivos son vitales no solo para algunos pacientes con covid-19, sino también para pacientes que necesitan un mayor nivel de atención médica debido a otras afecciones.”

Es que según la Agencia de la Salud del Condado, de las 853 unidades de cuidados intensivos disponibles en toda la región, hay al menos 487 en uso y 178 de ellas son por coronavirus.

El gobernador Gavin Newsom agregó que alrededor del 12% de los casos positivos de COVID-19 que resultan requieren hospitalización a las dos semanas de que se reportan por lo que creen que durante el mes de diciembre las hospitalizaciones se pueden duplicar o triplicar.

“Si nos preocupa pero tenemos todas las precauciones posibles,” finalizó Raquel.

La Agencia de la Salud del Condado de San Diego le pide a todos aquellos que viajaron o se reunieron para el fin de semana de Acción de Gracias con personas fuera de su núcleo familiar que se hagan la prueba de coronavirus lo más pronto posible.