Escuelas Públicas de Aurora planea convertir dos planteles educativos en centros de aprendizaje remoto permanentemente

(NOTICIAS YA).-Las Escuelas Públicas de Aurora APS, están considerando la opción de cerrar una de sus escuelas y convertir otras dos en centros para el aprendizaje remoto de forma permanente, esto como parte del plan Blueprint APS, el cual busca aumentar los recursos económicos para el distrito a largo plazo.

De acuerdo con Corey Christiansen, vocero de APS, este distrito escolar actualmente gasta 21 millones de dólares al año solo en la administración y mantenimiento de edificios escolares que son altamente utilizados. Christiansen dijo que están buscando mejores maneras de utilizar ese dinero bajo el plan Blueprint APS.

Así que el distrito está considerando cerrar la escuela primaria Lyn Knoll y trasladar la escuela primaria Century y South Middle School a centros de aprendizaje remoto de forma permanente, con la creencia de que algunos estudiantes deseen continuar con el aprendizaje a distancia después de que termine la pandemia COVID-19.

En total, el distrito APS está considerando cerrar una escuela, construir otras tres y reutilizar siete edificios escolares, incluido el cambio de edificios a centros comunitarios y centros de aprendizaje remoto.

Si bien, el proyecto Blueprint APS ha estado en proceso por un tiempo, su cronograma de implementación se ha acelerado por la pandemia y la inscripción de estudiantes ha disminuido a un ritmo más rápido.

Christiansen dice que las familias de APS quieren más especialización a través de escuelas administradas por el distrito, no escuelas autónomas. Bajo los cambios propuestos, los estudiantes pueden inscribirse en escuelas que ofrecen programas especiales o ‘magnet’, que se enfocan más en sus intereses particulares.

Escuelas Públicas de Aurora organizará una serie de reuniones públicas virtuales para escuchar los comentarios de la comunidad educativa sobre los cambios propuestos. El primer evento virtual está previsto para el lunes por la noche.

Si usted está interesado en los detalles para unirse a estas reuniones virtuales haga clic aquí.

