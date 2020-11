Niña de 2 años sobrevive tras caer de un cuarto piso de un edificio

(NOTICIAS YA).- Una niña de dos años se precipitó al vacío desde un cuarto piso en un apartamento de Miami. Al parecer la menor se acercó demasiado a una ventana y cayó. La caída de la infante fue contenida por una palmera que estaba justo bajo la ventana, y la menor cayó encima de unos arbustos, según aseguró el Capitán del Departamento de Bomberos de Miami, Ignatius Caroll a un medio local.

LEE: PRESUNTO ASESINO DE SU FAMILIA ASEGURA “NO HABER ESTADO ALLÍ”

El incidente ocurrió en la mañana de hoy, sobre las 7:30 a.m. en un vecindario de Little Havana. La menor fue trasladada al hospital Jackson Memorial para recibir cuidado médico y por el momento no trascendieron más detalles pero la niña estaba consciente y alerta tras el incidente.

TE PUEDE INTERESAR: