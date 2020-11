Presunto asesino de su familia en Celebration, ahora asegura no haber estado allí

(NOTICIAS YA).- Anthony Todt, quien permanece en la cárcel y está condenado a la pena de muerte, tras haber confesado que asesinó a su esposa, sus tres hijos y hasta a su perro, ha cambiado la versión de los hechos durante todo este año. En esta oportunidad, le dijo por teléfono desde la cárcel a su hermana, que no pudo evitar homicidio de su familia porque no estaba cerca.

Asesino de su familia y su perro en Celebration culpa ahora a su esposa

Anteriormente, Todt culpó a su esposa de haber asesinado a sus hijos y luego ver cómo ella se suicidaba. Ésto, lo relató a su padre en una carta de 27 páginas donde explicaba el atroz suceso.

Durante los meses marzo y abril de 2020, Todt realizó llamadas a su hermana Chrissy Caplet, donde le contó que su esposa Megan tuvo varios intentos de quitarle la vida a sus hijos.

“No pude detener esto porque no estaba allí”, le dijo Anthony Todt a su hermana Chrissy Caplet, según registran las grabaciones de una de las dos llamadas telefónicas que obtuvo The Day of New London, Connecticut.