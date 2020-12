Vendieron en El Paso boleto de la lotería ganador de $ 9 millones

(NOTICIAS YA).- Un afortunado paseño se ha convertido en un nuevo millonario en Texas tras ganar la lotería por 9 millones de dólares.

La Lotería de Texas informó sobre los resultados del sorteo en sus redes sociales durante la mañana del domingo, detallando que el boleto ganador se vendió durante la noche del sábado.

El boleto ganador de la lotería fue vendido en el 7-Eleven de 1733 Brown St., en el lado oeste de El Paso.

A $9 MILLION jackpot-winning ticket for last night’s #Lotto Texas® jackpot was sold in #ElPaso! #Texas #TexasLottery pic.twitter.com/o0KnsWdUu2

— Texas Lottery (@TexasLottery) November 29, 2020