Actualiza ciudad estatus financiero y de salud de El Paso

(NOTICIAS YA).- A la fecha El Paso ha recibido 189 millones de dólares del gobierno federal y otras agencias. Los 119 millones del gobierno federal fueron destinados de esta manera:

79 millones: seguridad pública/salud

22 millones: ayuda a negocios

17 millones: ayuda comunitaria

De los cuales aproximadamente 7 millones fueron para vivienda, parte del resto fue entregado al banco de comida.

Al cuestionar a la ciudad de El Paso el porqué ayudar más a los negocios que a la comunidad, el administrador Tommy Gonzalez respondió.

“En el área de la renta estábamos hablando con los dueños de la propiedad y no estaba estaba usando el dinero. La gente no estaba enviando las solicitudes para ese dinero y si no movíamos ese dinero nos íbamos a quedar con el dinero en las manos.”

Y es que la fecha límite para utilizar los fondos es el 30 de diciembre. Otro de los temas fue la adquisición de 4 propiedades que sean utilizadas para la distribución de la vacuna.

La ciudad también dio a conocer que a la fecha madre más de 630,000 pruebas de COVID 19 se han realizado en El Paso.

Y cerca de 31,000 vacunas para la influenza han sido administradas por el departamento de salud.

Por Dalinda Garcia.