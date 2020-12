Asesinan a tiros a dueña de tienda tras un robo en Mount Dora

(NOTICIAS YA).- La noche de este lunes, un robo a una tienda de conveniencia en Mount Dora, terminó con un saldo de una mujer muerta y un hombre herido, según información del Departamento de Policía de Mount Dora, el cual se encuentra en la búsqueda de este sospechoso.

Florida sobrepasa hoy el millón de contagios COVID-19, desde inicio de la pandemia

El mortal crimen ocurrió cuando una mujer, identificada como Minh Nguyen (Tina), de 47 años y un hombre, identificado como Khiem Ba Trinh (Tony) de 56 años, propietarios de la tienda de conveniencia T&N Market en North Grandview Street, Mount Dora, procedían a cerrar su negocio este lunes en la noche, cuando fueron atacados por un sospechoso armado quien les disparó múltiples veces, según declaraciones de Brett Meade, jefe de policía interino de Mount Dora, en una conferencia de prensa la mañana de este martes.

Los agentes del Departamento de Policía de Mount Dora hallaron a ambas víctimas dentro del negocio heridos de bala, donde Nguyen fue declarada muerta en el sitio y Trinh fue enviado vía aérea al Hospital Regional de Florida Central en Sanford, y se encuentra en estado crítico.

Madre de Florida abandonó a su bebé con sarna en la casa de un extraño

@MountDoraPolice wants your help in catching this suspect. 47 yo Mihn Nguyen and 56 yo Khiem Ba Trinh were shot multiple times. Ms. Nguyen died. Please call MDPD or @CrimelineFL at 1-800-423-TIPS if you know anything. Spread the word and share! @CityOfMountDora pic.twitter.com/Oa4gjJd1u4

— Mount Dora Police (@MountDoraPolice) December 1, 2020