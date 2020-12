Así han sido las Navidades en la Casa Blanca durante la presidencia de Trump

(NOTICIAS YA).- Con la llegada de las festividades, la Casa Blanca y la primera dama Melania Trump revelaron su decoración para esta Navidad.

Más de 125 voluntarios trabajaron arduamente este fin de semana para asegurarse que desde la Sala Este hasta el Salón Rojo estuviesen listos para presentar.

Este año la decoración incluye: 106 coronas, 62 árboles, más de 1,200 pies de guirnalda, más de 3,200 luces, más de 17.000 arcos y más de 150 tipos de follaje y flores, informó la oficina de la primera dama.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

Encabezando las decoraciones está un tributo a los trabajadores esenciales en el Salón Rojo de la Casa Blanca, que incluye una oficina de correos de cerámica iluminada, y un árbol con adornos que celebran a los trabajadores de primera línea, incluyendo un camión de basura, un científico, un cuidador, una bata de laboratorio y un sombrero de enfermera.

Además, en la Biblioteca, un árbol destaca el centenario aniversario de la 19na enmienda que otorgó a las mujeres el derecho al voto. En la base presentan imagenes del sufragio femeninos diseñadas por niños en un concurso de arte encabezado por Trump. Otro árbol en esta sala presenta a mujeres que fueron “pioneras de la igualdad de género”, indicó la oficina de la primera dama, incluyendo a la artista Georgia O’Keeffe y a la aviadora Harriet Quimby.

Sin embargo, las imagenes contrastan con las expresiones que se revelaron a principios de octubre en una grabación secreta de Melania Trump, donde la primera dama dijo “¿a quién le importa una mi!@# las cosas navideñas y las decoraciones? Pero necesito hacerlo, ¿verdad?”

¿Cómo han sido las decoraciones en los pasados año?

Las decoraciones de Melania Trump han pasado por miles de criticas. ¿Quién puede olvidar los arbóles rojo sangre o los que lucieron completamente sin hojas? Aquí te hacemos un repaso.

Navidad 2019

Para el 2019, el tema de la Navidad en la Casa Blanca fue “El Espiritú de Estados Unidos”.

Según comunicado de la Primera Dama, fue un tributo a las tradiciones, costumbres e historia que hacen grande a Estados Unidos.

“Las decoraciones de la Casa Blanca celebraron a los valientes individuos que han dado forma a nuestro país y han mantenido vivo el espíritu estadounidense”, continúa.

En total, los adornos incluyeron 58 árboles de Navidad, más de 15,000 arcos y más de 2,500 hilos de luces, según la Casa Blanca.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

Navidad 2018

Mientras en el 2018, el tema fue “Tesoros estadounidenses”.

La intención de la decoración era honrar la herencia de Estados Unidos. “La Casa Blanca brilló con el espíritu de patriotismo”, lee la página oficial de la Casa Blanca.

Sin embargo, esta decoración será siempre recordada por los 40 arbóles completamente rojos que decoraron y que muchos compararon con los personajes de Handmaid’s Tale de Margaret Atwood.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) November 26, 2018

Navidad 2017

La primera Navidad de la familia Trump en la Casa Blanca. Las decoraciones fueron un alto contraste a las últimas de la presidencia de Barack Obama y se destacaron por sus árboles sin hojas y las decoraciones blancas.

El tema fue “Tradiciones honradas a través del tiempo”, y buscaba respetar los 200 años de tradiciones festivas en la Casa Blanca, indica la Casa Blanca.

Más de 150 voluntarios de diferentes estados participaron en la confección y preparación. La decoración contó con 71 coronas, 12 mil adornos, 53 árboles de navidad y 18 mil pies de luces.