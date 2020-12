El controversial Dr. Scott Atlas renuncia a su cargo como asesor de Trump

(NOTICIAS YA).- El Dr. Scott Atlas renunció en la noche del lunes a su cargo como asesor especial del presidente Donald Trump para el manejo del COVID-19 en Estados Unidos.

Varios medios reportaron que, Atlas tenía una ventana de 130 días en la que podía servir e iba a cerrarse esta semana.

Además, Scott Atlas no participó en una llamada del vicepresidente Mike Pence con líderes estatales que se dio ayer, según dijeron una lista de participantes a CNN. Durante la llamada, Pence y los miembros del grupo de trabajo se centraron en la seguridad y distribución de las vacunas.

El médico de la Universidad de Stanford fue muy criticado por su falta de experiencia en enfermedades infecciosas y manejo de salud pública.

Atlas mostró escepticismo en temas relevantes como el uso de mascarillas y otras medidas recomendadas por los científicos para controlar los contagios de coronavirus. Esto llevó a Stanford a emitir un comunicado, a principios de noviembre, advirtiendo que su manera de pensar respecto a la pandemia era contraria a la de la Universidad.

No obstante, el asesor de la Casa Blanca insistía en que sus recomendaciones eran basadas en investigaciones científicas.

“Yo he trabajado duro con un enfoque singular para salvar vidas y ayudar a los estadounidenses durante esta pandemia (…) siempre confío en la última evidencia científica”, escribió en su carta de renuncia.

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh

— Scott W. Atlas (@ScottWAtlas) December 1, 2020