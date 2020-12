Gobernador de Maryland pide a Joe Biden priorizar paquete de estímulo

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Maryland junto al fiscal general Brian E. Frosh pidió a la administración del presidente electo Joe Biden que priorice un paquete de estímulo económico para ayudar a la economía nacional.

Dentro de las declaraciones vía Twitter del goberndor de Maryland están: “Los estados ya están librando una batalla cuesta arriba para reconstruir nuestras economías y mantener los servicios esenciales en educación, atención médica, operaciones de emergencia y seguridad pública”.

I have written to the Biden-Harris transition team to outline Maryland’s top priorities, the first of which is Phase 4 COVID-19 relief package that includes robust funding for states and small businesses.

