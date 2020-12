Gratis: Starbucks regala café a los trabajadores de primera línea

(NOTICIAS YA).- Starbucks anunció que las personas que se identifiquen como trabajadores de primera línea recibirán un café gratis durante el mes de diciembre en cualquiera de sus tiendas participantes.

La cadena de tiendas dijo que regalará el tamaño “tall” o pequeño, tanto frío como caliente. Desde que empezó la pandemia la empresa ha regalado dos millones de tazas de café.

La vicepresidenta de Starbucks, Virginia Tenpenny, dijo que la compañía decidió anunciar la oferta porque “ha sido un año extraordinariamente difícil, especialmente para los socorristas de primera línea que sirven a nuestras comunidades”.

You’ve been there for our communities, we're here to support you. 💚

For the month of December, we're offering front-line responders a free tall brewed or iced coffee at participating US stores. From all our partners, thank you. pic.twitter.com/L6aP8Y7TgH

— Starbucks Coffee (@Starbucks) December 1, 2020