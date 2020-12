Largas filas para realizar prueba de COVID-19 en hospitales de Tijuana

(NOTICIAS YA).-En Tijuana al igual que en San Diego, se observan largas filas para hacerse la prueba de COVID-19; se trata de empleados que al tener síntomas sospechosos, fueron regresados de sus trabajos al seguro social.

Todos llegaron desde la madrugada a formarse porque presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria y las largas filas son para pasar por el filtro respiratorio de la clínica 27 del seguro social y ser revisados por un médico.

“Pues dolor de pecho, escalofríos, la garganta, dolor de cabeza y ahorita ya me siento caliente no sé si es por el sol o porque ya me estoy cociendo aquí.” Comentó Maribel Verga.

La mayoría de las personas haciendo fila son trabajadores de la industria maquiladora que fueron detectados en sus filtros sanitarios de ingreso con algún síntoma, por lo que son enviados al médico para ser revisados y confirmar o descartar un posible caso de COVID.

Pero no a todos les realizan una prueba, como es el caso de la señora Silvia, es la segunda vez que hace fila y tiene una semana sin trabajar, pero no le confirman el diagnóstico.

“Aun no, según ahora que me la van hacer, hace una semana y no me la han hecho.” Dijo Silvia López, Trabajadora de la Industria Maquiladora.

Dado el aumento de contagios, la industria maquiladora revisa a todo el personal antes de entrar a trabajar.

“Si tienes una persona y antes de entrar se le toma la oxigenación y esta baja o la temperatura y esta alta, la aíslas de la población para poderlo atender y hacerle todas las preguntas que le tengas que hacer, es un cuestionario bastante largo,” Agrego Heriberto Galindo, Gerente de Recursos Humanos de la Industria SMK.

Muchos de los trabajadores aunque no tengan COVID, no pueden regresar a trabajar hasta que un médico del seguro social descarte el contagio del virus.